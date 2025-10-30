کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق زمان آغاز توقف تبلیغات پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق زمان آغاز توقف تبلیغات پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق (زمان آغاز دوره سکوت انتخاباتی) را اعلام کرد.

جمانه الغلای سخنگوی رسمی کمیساریای عالی انتخابات عراق گفت: ساعت هفت صبح روز شنبه هشتم نوامبر ۲۰۲۵ (هفدهم آبان ماه) دوره سکوت انتخاباتی آغاز خواهد شد.

وی افزود: ورود به دوره سکوت انتخاباتی به معنای پایان مهلت قانونی برای تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها است.

الغلای گفت: انتخابات در روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ماه) برگزار خواهد شد.

تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق از یازدهم مهر ماه (۳ اکتبر) آغاز و به مدت ۳۶ روز طبق اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور تا هفدهم آبان (هشتم نوامبر) ادامه دارد.