پخش زنده
امروز: -
فرماندار بوکان توسعه روستایی را مهمترین دستورکار دولت دانست و گفت: بیش از ۶۸ روستای این شهرستان از طرحهای عمران و آبادانی بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، فرماندار شهرستان بوکان در جلسه شورای اداری این شهرستان که در شهر سیمینه برگزار شد، ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه راهداری و حملونقل جادهای گفت؛ تأمین قیر مازاد برای اجرای طرحهای راهسازی در روستاها، محقق شده است.
خشایار صنعتی با تأکید بر اهمیت بخش سیمینه به عنوان دروازه توسعه شهرستان گفت: با توسعه زیرساختها، تشکیل کارگروههای تخصصی و احداث نواحی صنعتی در کنار نیروگاه ۴۰ مگاواتی، سیمینه به محور توسعه صنعتی و کشاورزی شهرستان تبدیل خواهد شد.
صنعتی درادامه بر لزوم همافزایی دستگاهها در مسیر خدمترسانی مؤثر به مردم تأکید کرد و افزود: بخش سیمینه بهدلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی، و سهم قابل توجه در تأمین انرژی و تولید شهرستان، باید در اولویت برنامههای توسعهای قرار گیرد.