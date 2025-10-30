به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، فرماندار شهرستان بوکان در جلسه شورای اداری این شهرستان که در شهر سیمینه برگزار شد، ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت؛ تأمین قیر مازاد برای اجرای طرح‌های راهسازی در روستاها، محقق شده است.

خشایار صنعتی با تأکید بر اهمیت بخش سیمینه به عنوان دروازه توسعه شهرستان گفت: با توسعه زیرساخت‌ها، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و احداث نواحی صنعتی در کنار نیروگاه ۴۰ مگاواتی، سیمینه به محور توسعه صنعتی و کشاورزی شهرستان تبدیل خواهد شد.

صنعتی درادامه بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به مردم تأکید کرد و افزود: بخش سیمینه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی، و سهم قابل توجه در تأمین انرژی و تولید شهرستان، باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.