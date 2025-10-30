معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: خوزستان با کمبود چهار هزار کلاس درس مواجه است و همه باید برای تحقق عدالت آموزشی و تربیت نسل توانمند آینده تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی دولت چهاردهم، تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فضا‌های مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است؛ برنامه‌ای که با جدیت و روندی مثبت در حال پیگیری است.

او با اشاره به وضعیت آموزشی استان خوزستان گفت: این استان با کمبود ۴ هزار کلاس درس مواجه است؛ کلاس‌هایی که شامل فضا‌های سنگی، کانکسی و فرسوده هستند و باید جایگزین شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: از سال گذشته تاکنون ۶۰۰ کلاس ساخته شده و ۴۰۰ کلاس دیگر تا پایان سال در دست ساخت است، اما همچنان به چهار هزار کلاس جدید نیاز داریم.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت بسیج عمومی برای توسعه آموزشی گفت: رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که ظرف یک تا دو سال باید این کمبود‌ها جبران شود. استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش و همه مردم باید برای ساخت بهترین کلاس‌ها و فراهم‌سازی بهترین فضا‌های آموزشی تلاش کنند.