به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، کریمی بااشاره به اینکه سطح زیر کشت این محصول در استان به ۸۵۰ هکتار رسیده است گفت: میانگین عملکرد تولید انار در هر هکتار حدود ۱۵ تن است.

وی افزود: شهرستان پاوه با بیشترین سطح زیر کشت، در صدر مناطق تولیدکننده انار استان قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های جوانرود، دالاهو، گیلانغرب، ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب به ترتیب بیشترین سهم را دارند.

قم، شادروان، ملس ساوه، شیرین ساوه و واندرفول از ارقام تولیدی انار در استان است.