رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پیشبینی تولید حدود ۱۳ هزار تن انار در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، کریمی بااشاره به اینکه سطح زیر کشت این محصول در استان به ۸۵۰ هکتار رسیده است گفت: میانگین عملکرد تولید انار در هر هکتار حدود ۱۵ تن است.
وی افزود: شهرستان پاوه با بیشترین سطح زیر کشت، در صدر مناطق تولیدکننده انار استان قرار دارد و پس از آن شهرستانهای جوانرود، دالاهو، گیلانغرب، ثلاث باباجانی و سرپلذهاب به ترتیب بیشترین سهم را دارند.
قم، شادروان، ملس ساوه، شیرین ساوه و واندرفول از ارقام تولیدی انار در استان است.