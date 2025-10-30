پخش زنده
از اواخر وقت امروز عبور موجی زودگذر از آذربایجان غربی سبب بارشهای خفیف و پراکنده در برخی نقاط نیمه شمالی استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی از اواخر وقت امروز شاهد عبور موجی زودگذر از استان خواهیم بود که سبب بارشهای خفیف و پراکنده در برخی نقاط نیمه شمالی استان خواهد شد و البته وزش باد گاهی شدید نیز در نیمه جنوبی استان برای امروز پیش بینی میشود.
همچنین از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار همراه با روند کاهشی محسوس دما در سطح استان را خواهیم داشت.