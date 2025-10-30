به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال، آبادانی‌ها که با وجود شکست هفته قبل در گرگان جایگاهشان در میانه جدول تغییر نکرد، در تهران رو در روی طبیعت قرار می‌گیرند که با وجود برتری در دیدار هفته گذشته یک پله در جدول رده بندی پائین‌تر رفت و حالا امیدوار است با کسب برتری در دیدار خانگی این هفته، حداقل به جایگاه قبلی خود بازگردد.

همزمان با این دیدار و در شاهرود، تیم پایش پارت میزبان نفت زاگرس است. تیم میزبان امیدوار است طلسم بازی‌های بدون برد خود را در این هفته بشکند اگرچه حریفش هم مصمم است با یک برد دیگر جایگاه چهارمی را که هفته پیش از آن خود کرد حفظ کند.

مهگل بعد از شکستی که در آمل متحمل شد حالا میزبان دیگر نماینده خطه شمال یعنی شهرداری گرگان است. گرگانی‌ها که هفته گذشته را با برد خانگی برابر نفت آبادان تمام کردند، با یک برد کمتر نسبت به استقلال در رده دوم قرار دارند و امیدوارند بتوانند این جایگاه و رقابت نزدیک را حفظ کنند.

رعد پدافند بعد از شکست در دربی اصفهانی‌ها حالا میزبان کاله است، تیمی که با یک باخت بیشتر نسبت به گرگانی‌ها و استقلالی‌ها در رده سوم ایستاده است و به دنبال موقعیت برای بهبود این وضعیت است به خصوص که نفت زاگرس را هم از هر حیث نزدیک به خود می‌بیند.

گلنور که هفته گذشته بالاخره صاحب برد شد و به روند دیدار‌های بدون بردش پایان داد هم فردا در ماهشهر به مصاف پترونوین می‌رود.

آخرین دیدار این هفته از مسابقات هم در سنندج برگزار می‌شود. پاس که دو هفته پیش به خاطر نامساعد بودن شرایط میزبانی از برگزاری بازی معاف شد، در این دیدار برای نخستین بار در سالن جدید (سالن ۶ هزار نفری) میزبانی می‌کند آنهم مقابل تیمی که بدون باخت در صدر جدول رده بندی ایستاده است.

برنامه دیدار‌های هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۸ آبان

* طبیعت اسلامشهر - نفت آبادان (ساعت ۱۵ - سالن محمود مشحون)

* پایش پارت شاهرود - نفت زاگرس جنوبی (ساعت ۱۵ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)

* مهگل البرز - شهرداری گرگان (ساعت ۱۶ - مجموعه ورزشی انقلاب - سالن نشاط کرج)

* رعد پدافند هوایی اصفهان - کاله مازندران (ساعت ۱۶ - سالن شهید میثمی اصفهان)

* پترونوین ماهشهر - گلنور اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن اندیشه ماهشهر)

* پاس کردستان - استقلال تهران (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ۶ هزار نفری سنندج)