به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، دکتر فریدون نوحی در همایش متخصصان قلب کشور که در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی برگزار شد افزود: هرچند این آمار در جهان نیز به طور تقریبی به همین میزان است، اما توجه به این رشته پزشکی در ایران در حد نیازها نبوده است.

رییس بیمارستان شهید رجایی راه‌ های ساده ‌تر برای پیشگیری و کنترل بیماری قلبی رااینطور عنوان کرد: همیشه بهترین راه محفاظت از قلب، داشتن یک سبک زندگی سالم است. عاداتی که به درمان بیماری قلبی کمک می کنند، در پیشگیری از آن هم تأثیر بسزایی دارند. اگر می خواهید به قلب ‌تان لطف کنید،

بهتر است این نکات را جدی بگیرید: به طور منظم ورزش کنید و تحرک کافی داشته باشید. سیگار را کنار بگذارید. از غذاهای سالم استفاده کنید و مصرف چربی و کلسترول را به حداقل برسانید. وزنتان را در محدوده مناسب نگه دارید. اگر دیابت دارید، رژیم غذایی مناسب داشته باشید و به طور مرتب چکاپ شوید.

از استرس بیش از حد دوری کنید. فشار خون ‌تان را مرتب کنترل کنید. در نهایت، باید سعی کنید سبک زندگی سالم و پایداری را برای خود انتخاب کنید، چرا که این عادت ‌ها علاوه بر پاکسازی رگ ‌های قلب، از ایجاد گرفتگی و پلاک های جدید نیز جلوگیری می ‌کنند. با پایبندی به این اصول ساده، می توانید سلامت قلبتان را برای سال ‌های طولانی تضمین کنید.