برگزاری طرح هر مسجد یک حقوقدان در نجف آباد
دوازدهمین مرحله از طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با استقبال شهروندان در مسجد مهدیه ناحیه منفصل شهری نجفآباد قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، داود قلعه قوند سرپرست دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین در این مراسم حضور میدانی مدیران در میان مردم و رسیدگی به مشکلات آنان در محل، راهکاری مؤثر برای درک دقیق مسائل و چارهاندیشی دانست.
قلعه قوند، اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان را بستری مناسب برای ارتقای آگاهیهای حقوقی شهروندان دانست و افزود: افزایش دانش حقوقی مردم، نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
در این برنامه، قضات و وکلای دادگستری به صورت داوطلبانه خدمات متنوع و رایگانی از جمله مشاوره حقوقی و قضایی، مشاوره در امور خانواده و حل اختلافات خانوادگی، مشاوره به زندانیان و خانوادههای آنان و همچنین راهنمایی در امور حسبی را به مراجعان ارائه کردند.
همچنین نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر در این مراسم، به صورت مستقیم به سوالات و مطالبات مردمی در زمینههای مختلف پاسخ دادند.