به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، داود قلعه قوند سرپرست دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین در این مراسم حضور میدانی مدیران در میان مردم و رسیدگی به مشکلات آنان در محل، راهکاری مؤثر برای درک دقیق مسائل و چاره‌اندیشی دانست.

قلعه قوند، اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان را بستری مناسب برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان دانست و افزود: افزایش دانش حقوقی مردم، نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

در این برنامه، قضات و وکلای دادگستری به صورت داوطلبانه خدمات متنوع و رایگانی از جمله مشاوره حقوقی و قضایی، مشاوره در امور خانواده و حل اختلافات خانوادگی، مشاوره به زندانیان و خانواده‌های آنان و همچنین راهنمایی در امور حسبی را به مراجعان ارائه کردند.

همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در این مراسم، به صورت مستقیم به سوالات و مطالبات مردمی در زمینه‌های مختلف پاسخ دادند.