طی هفت ماهه امسال، ۲ میلیون و ۷۱ هزار گردشگر از جاذبه‌های گردشگری این استان بازدید کردند که از این میان ۱۵ هزار و ۷۹۰ نفر گردشگران خارجی بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: طی هفت ماهه امسال، غار علیصدر با ۵۹۷ هزار و ۳۸۳ نفر بازدیدکننده صدرنشین جاذبه‌های گردشگری استان همدان از حیث میزان بازدیدکننده بوده است.

محسن معصوم‌علیزاده ادامه داد: آرامگاه بوعلی با ۲۱۸ هزار و ۶۴۴ بازدید، آرامگاه باباطاهر با ۱۸۴ هزار و ۲۵۴ بازدید و تپه هگمتانه با ۱۰۸ هزار و ۳۹۰ بازدید بعد از غارعلیصدر دیگر جاذبه‌های پر بازدید کننده استان به شمار می‌آیند.

او گفت: ۲ هزار و ۳۶ بازدید نظارتی طی هفت ماهه سال جاری از مراکز گردشگری همدان انجام شد که شامل بازدید از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و بازدید از رستوران‌ها و مراکز پذیرایی بین‌راهی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ادامه داد: در پی بازدید‌های نظارتی ۵۳ فقره تشویق از واحد‌ها بخاطر عملکرد مناسب ارایه شده و همچنین ۵۲ مورد تذکر و سه مورد اخطار کتبی به واحد‌ها ابلاغ شده، یک مورد تعلیق واحد نیز ثبت شده است.

معصوم‌علیزاده، میزان اقامت در اقامتگاه‌های همدان را نیز طی این مدت را ۲۸۷ هزار و ۱۲۷ نفر اقامت شبانه مسافر اعلام کرد که ۱۹ هزار و ۷۹۰ نفر اقامت خارجی ثبت شده است؛ و گاماسیاب، کاروانسرای صفوی، آب انبارها، خانه‌های قدیمی و باغ نظری در همدان از دیگر آثار تاریخی مورد توجه گردشگران است.