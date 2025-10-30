پخش زنده
استاندار خوزستان تقویت بخش خصوصی را محور توسعه اقتصادی خوزستان دانست و گفت: طی یکسال گذشته بیش از هزار و ۱۰۰ فرمان و جواز بهرهبرداری و تاسیس در استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در نشست با فعالان اقتصادی که با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد، بر ضرورت تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه در استان با بزرگترین اقتصاد دولتی کشور تأکید کرد.
وی افزود: در طی یک سال گذشته تعداد ۴۷۹ فرمان بهرهبرداری با ارزش ۵۰ همت و ۶۶۸ جواز تاسیس با ارزش ۳۱ همت صادر شده است.
استاندار خوزستان کسب رتبه برتر در بهبود شاخصهای محیط کسبوکار و ثبت بیش از ۸۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی را از دیگر دستاوردهای این حوزه برشمرد.
موالی زاده در بخش عمرانی تصریح کرد: با برگزاری جلسات مختلف، در پایان سال مالی عمرانی به رقم ۹۹.۹۵ درصدی در جذب اعتبارات عمرانی دست یافتهایم.
استاندار خوزستان با اشاره به پیشینه شرکتهای بزرگ تولید نفت، گاز و پتروشیمی در استان تأکید کرد: خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی را داراست و بنابراین ضرورت تقویت بخش خصوصی برای محقق کردن توسعه، در این استان دوچندان است.
وی اظهار داشت: جلسات با فعالان بخش اقتصادی شکل مناسبی گرفته و بخش خصوصی در حال رشد است و امیدواریم بتوانیم این بخش را در جایگاه شایسته خود قرار دهیم.
استاندار خوزستان در ادامه به درخواستهای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: بالا بردن سقف تسهیلات بانکها، انتقال حسابهای بانکی به استان برای افزایش چرخش مالی و فراهم کردن بستر جذب سرمایهگذار، از جمله این درخواستهاست.
وی خاطرنشان کرد: ما همواره در خدمت فعالان بخش خصوصی هستیم تا از دیدگاههای آنان استفاده کنیم.