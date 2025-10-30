معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، از اختصاص ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای احیا و مرمت قنوات شهرستان بافق خبر داد و گفت: این اقدام در راستای افزایش بهره‌وری منابع آبی صورت گرفته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان سفر معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان بافق برای شرکت در همایش ملی آب و خاک، صفدر نیازی در نشست خبری با اصحاب رسانه، از حمایت‌های ویژه دولت از بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

معاون وزیر با اشاره به اهمیت حفظ منابع آبی در بافق به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان با وجود بارش‌های کم، تصریح کرد: با هدف مدیریت پایدار آب، ۱۱ میلیارد تومان اعتباربرای احیا و مرمت قنوات شهرستان بافق در نظر گرفته شده است.

نیازی در تشریح اقدامات کشوری در حوزه آب و خاک، گفت: از مجموع حدود ۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ارزیابی‌شده در کشور، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و ۱.۶ میلیون هکتار دیگر نیز در دست اجرا است.

وی همچنین بر لزوم توسعه آبیاری تحت فشار تأکید کرد و گفت: متقاضیان واجد شرایط در بافق پس از تکمیل پرونده و انجام مطالعات فنی، می‌توانند از طرح‌های آبیاری تحت فشار بهره‌مند شوند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات جدی کشاورزان در سال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت: قطعی‌های مکرر برق، به‌ویژه در ماه حیاتی تیرماه، خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه پسته وارد کرد، به طوری که برخی کشاورزان روزانه تا ۹ ساعت قطعی برق را تجربه کردند.

نیازی در پایان اطمینان داد که وزارت نیرو قول داده است با تأمین بهتر برق در سال زراعی پیش رو، این مشکلات تکرار نشود. همچنین مقرر شد خسارات وارده به تجهیزات آبیاری مانند پمپ‌ها و تابلو برق‌ها از طریق فرمانداری و وزارت نیرو پیگیری و جبران شود.