مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه‌

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ دونالد ترامپ از تصمیم ایالات متحده برای آغاز فوری آزمایش‌های هسته‌ای خبر داد.

⁃ ترامپ از اتخاذ «تصمیمات برجسته و توافق‌های خوب» در دیدار با شی جین‌پینگ خبر داد

⁃ کارشناس: فرانسه و ایالات متحده در توسعهٔ سلاح‌های هایپرسونیک ۲۰ سال از روسیه و ایران عقب‌ترند.



«راسیسکایا گازیتا»

⁃ ترامپ از توافقات خود با شی دربارهٔ اوکراین خبر داد.

⁃ روزنامهٔ تلگراف گزارش داد که چه تعداد از جوانان اوکراینی از پایان تابستان کشور را ترک کرده‌اند

⁃ تی‌توف: چین «بی‌سروصدا» سامانه‌ای جایگزین سوئیفت را راه‌اندازی کرد.



«کامرسانت»

⁃ پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا از «ضربهٔ مرگبار» به یک کشتی دیگر در اقیانوس آرام خبر داد.

⁃ شی جین‌پینگ: چین و ایالات متحده در حل مسائل اصلی اقتصادی به اجماع دست یافته‌اند.



«ایزوستیا»

⁃ نیرو‌های پدافند هوایی طی شب ۱۷۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه سرنگون کردند.

⁃ گروسی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ‌گاه اطلاعاتی دربارهٔ انحراف ایران به سوی توسعهٔ سلاح هسته‌ای نداشته و ندارد.



«ار-ب-کا»

⁃ فیتسو: اسلواکی حتی یک سنت نیز در تأمین مالی هزینه‌های نظامی اوکراین مشارکت نخواهد کرد.

⁃ کارتاپولوف: اژدر هسته‌ای «پوسیدون» هیچ نمونهٔ مشابه و هیچ ابزار مقابله‌ای ندارد.

⁃ پوتین: «پوسیدون» از نظر سرعت و عمق حرکت بی‌نظیر است و قابل رهگیری نیست.

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت

- سران کشور در عید جمهوریت بر سر مزار آتاترک حاضر شدند.

- با گام‌های مصمم در مسیر ترکیۀ عاری از تروریسم.

- اسرائیل در زمان آتش بس، کودکان را به قتل رساند.

- ساختمان ۱۳ ساله به یکباره فرو ریخت: عامل این جنایت را پیدا کنید.

روزنامه صباح

- اردوغان: از مسیری که می‌رویم باز نمی‌گردیم.

- اسپانیا ۴۵ فروند جنگندۀ ملی "حر جت" می‌خرد.

- اسرائیل قاتل در آتش بس هم قتل عام کرد.

روزنامه سوزجو

- قلب ترکیه در ۱۰۲ مین سالگرد جمهوریت در آرامگاه آتاترک به تپش افتاد.

- جمهوریت همه چیز برای ما ساخت، حزب حاکم همه آنها را فروخت.

- رهبر حزب نیک: کاری که جمهوریت در دوران فقر و نداری انجام داد را حزب حاکم کنونی در دوران وفور و فراوانی نتوانسته انجام دهد.

- ساختمان ۱۳ ساله بدون دلیل فرو ریخت.

روزنامه جمهوریت

- عید جمهوریت در سراسر کشور جشن گرفته شد.

- سکۀ جمهوریت هم ۱۰۰ ساله شد.

- ساختمان ۷ طبقه بودن وقوع زمین لرزه فرور یخت.

روزنامه ترکیه

- اقدامات تحریک آمیز در مونته نگرو / آیا زیر سر صرب‌ها است؟

- آیا فقط نام آتش بس باقی مانده؟ ۱۰۹ شهید در ۱۲ ساعت

- هشدار در مورد سرم آبی در مراکز اورژانس

- تانک ملی آلتای حتی پس از حملۀ اتمی هم از کار نخواهد افتاد.

روزنامه ینی شفق

- اردوغان: مهر خود را بر عصر حاضر خواهیم زد.

- ترکیه در عید جمهوریت به رنگ‌های قرمز و سفید مزین شد.

- قتل عام در زمان آتش بس توسط اسرائیل

- سالانه ۱۷۰ میلیون نفر به مراکز اورژانس مراجعه می‌کنند.

روزنامه قرار

- عید جمهوریت در چهار گوشه کشور جشن گرفته شد.

- اسرائیل در مقابل چشم ضامن‌ها و در زمان آتش بس، خانه‌ها و بیمارستان‌ها را بمباران کرد.

- شهرداری گفت مشکلی وجود ندارد، چند ساعت بعد ساختمان ۷ طبقه فرو ریخت.

روزنامه آکشام

- بعد از نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر آلمان هم امروز به ترکیه می‌آید.

- فروش جنگندۀ ملی "حرجت" به اسپانیا به مبلغ ۳.۱ میلیارد یورو

- وزیر انرژی: برای معادن کمیاب تاسیسات می‌سازیم، فروش به آمریکا نداریم.

- این قاتل گوش به آتش بس نمی‌دهد.

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- مهمترین طرح‌های سرمایه گذاری در نشست مسئولان افغانستان مورد بحث قرار گرفت.

- دیدار وزیر تجارت افغانستان با معاون نخست وزیر قزاقستان.

- مذاکره (پاکستان) با افغانستان نیازمند افراد با تجربه است.

- بازداشت دو تبعه پاکستان به اتهام سرقت‌های زنجیره‌ای در استان بغلان.

- محموله مواد ساختمانی بی کیفیت به ایران مسترد شد.

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»

- تاکید افغانستان و قزاقستان بر گسترش تجارت و افزایش حجم مبادلات دوجانبه.

- دیدار وزرای بهداشت و درمان افغانستان و عربستان در ریاض.

- تیم ملی فوتسال زیر هفده سال افغانستان با شکست دادن تایلند به فینال مسابقات آسیایی راه یافت.

- دیدار مقامات امنیتی افغانستان و ترکیه در حاشیه نشست اکو در تهران.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- پلیس پاکستان عملیات بازداشت مهاجران افغان را در پنجاب آغاز کرد.

- شش سرباز پاکستانی در درگیری با «تی تی پی» در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.

- درگیری بر سر معدن طلا در بدخشان، طالبان فرمانده شورشی خود را به کابل منتقل کرد.

- دیدار معاون عراقچی با والی طالبان در هرات، دو طرف بر گسترش همکاری و روابط اقتصادی تاکید کردند.

- افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، خواجه آصف: طالبان ناسپاس و غیر قابل اعتماد هستند.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- یک عضو طالبان در درگیری در بدخشان کشته شد.

- بن بست در مذاکرات طالبان و پاکستان، اسلام آباد ضمانت می‌خواهد، کابل می‌گوید غیرمنطقی است.

- وزیر دفاع پاکستان، طالبان را به نابودی تهدید کرد.

- پلیس طالبان دو شهروند پاکستان را به اتهام دزدی بازداشت کرد.

- خودروی طالبان در پنجشیر هدف انفجار قرار گرفت.

- وزیر اطلاعات پاکستان: طالبان می‌خواهد مردم افغانستان را به جنگ بکشاند.