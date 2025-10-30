پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۸ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ دونالد ترامپ از تصمیم ایالات متحده برای آغاز فوری آزمایشهای هستهای خبر داد.
⁃ ترامپ از اتخاذ «تصمیمات برجسته و توافقهای خوب» در دیدار با شی جینپینگ خبر داد
⁃ کارشناس: فرانسه و ایالات متحده در توسعهٔ سلاحهای هایپرسونیک ۲۰ سال از روسیه و ایران عقبترند.
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ ترامپ از توافقات خود با شی دربارهٔ اوکراین خبر داد.
⁃ روزنامهٔ تلگراف گزارش داد که چه تعداد از جوانان اوکراینی از پایان تابستان کشور را ترک کردهاند
⁃ تیتوف: چین «بیسروصدا» سامانهای جایگزین سوئیفت را راهاندازی کرد.
«کامرسانت»
⁃ پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا از «ضربهٔ مرگبار» به یک کشتی دیگر در اقیانوس آرام خبر داد.
⁃ شی جینپینگ: چین و ایالات متحده در حل مسائل اصلی اقتصادی به اجماع دست یافتهاند.
«ایزوستیا»
⁃ نیروهای پدافند هوایی طی شب ۱۷۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه سرنگون کردند.
⁃ گروسی: آژانس بینالمللی انرژی اتمی هیچگاه اطلاعاتی دربارهٔ انحراف ایران به سوی توسعهٔ سلاح هستهای نداشته و ندارد.
«ار-ب-کا»
⁃ فیتسو: اسلواکی حتی یک سنت نیز در تأمین مالی هزینههای نظامی اوکراین مشارکت نخواهد کرد.
⁃ کارتاپولوف: اژدر هستهای «پوسیدون» هیچ نمونهٔ مشابه و هیچ ابزار مقابلهای ندارد.
⁃ پوتین: «پوسیدون» از نظر سرعت و عمق حرکت بینظیر است و قابل رهگیری نیست.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت
- سران کشور در عید جمهوریت بر سر مزار آتاترک حاضر شدند.
- با گامهای مصمم در مسیر ترکیۀ عاری از تروریسم.
- اسرائیل در زمان آتش بس، کودکان را به قتل رساند.
- ساختمان ۱۳ ساله به یکباره فرو ریخت: عامل این جنایت را پیدا کنید.
روزنامه صباح
- اردوغان: از مسیری که میرویم باز نمیگردیم.
- اسپانیا ۴۵ فروند جنگندۀ ملی "حر جت" میخرد.
- اسرائیل قاتل در آتش بس هم قتل عام کرد.
روزنامه سوزجو
- قلب ترکیه در ۱۰۲ مین سالگرد جمهوریت در آرامگاه آتاترک به تپش افتاد.
- جمهوریت همه چیز برای ما ساخت، حزب حاکم همه آنها را فروخت.
- رهبر حزب نیک: کاری که جمهوریت در دوران فقر و نداری انجام داد را حزب حاکم کنونی در دوران وفور و فراوانی نتوانسته انجام دهد.
- ساختمان ۱۳ ساله بدون دلیل فرو ریخت.
روزنامه جمهوریت
- عید جمهوریت در سراسر کشور جشن گرفته شد.
- سکۀ جمهوریت هم ۱۰۰ ساله شد.
- ساختمان ۷ طبقه بودن وقوع زمین لرزه فرور یخت.
روزنامه ترکیه
- اقدامات تحریک آمیز در مونته نگرو / آیا زیر سر صربها است؟
- آیا فقط نام آتش بس باقی مانده؟ ۱۰۹ شهید در ۱۲ ساعت
- هشدار در مورد سرم آبی در مراکز اورژانس
- تانک ملی آلتای حتی پس از حملۀ اتمی هم از کار نخواهد افتاد.
روزنامه ینی شفق
- اردوغان: مهر خود را بر عصر حاضر خواهیم زد.
- ترکیه در عید جمهوریت به رنگهای قرمز و سفید مزین شد.
- قتل عام در زمان آتش بس توسط اسرائیل
- سالانه ۱۷۰ میلیون نفر به مراکز اورژانس مراجعه میکنند.
روزنامه قرار
- عید جمهوریت در چهار گوشه کشور جشن گرفته شد.
- اسرائیل در مقابل چشم ضامنها و در زمان آتش بس، خانهها و بیمارستانها را بمباران کرد.
- شهرداری گفت مشکلی وجود ندارد، چند ساعت بعد ساختمان ۷ طبقه فرو ریخت.
روزنامه آکشام
- بعد از نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر آلمان هم امروز به ترکیه میآید.
- فروش جنگندۀ ملی "حرجت" به اسپانیا به مبلغ ۳.۱ میلیارد یورو
- وزیر انرژی: برای معادن کمیاب تاسیسات میسازیم، فروش به آمریکا نداریم.
- این قاتل گوش به آتش بس نمیدهد.
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- مهمترین طرحهای سرمایه گذاری در نشست مسئولان افغانستان مورد بحث قرار گرفت.
- دیدار وزیر تجارت افغانستان با معاون نخست وزیر قزاقستان.
- مذاکره (پاکستان) با افغانستان نیازمند افراد با تجربه است.
- بازداشت دو تبعه پاکستان به اتهام سرقتهای زنجیرهای در استان بغلان.
- محموله مواد ساختمانی بی کیفیت به ایران مسترد شد.
پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»
- تاکید افغانستان و قزاقستان بر گسترش تجارت و افزایش حجم مبادلات دوجانبه.
- دیدار وزرای بهداشت و درمان افغانستان و عربستان در ریاض.
- تیم ملی فوتسال زیر هفده سال افغانستان با شکست دادن تایلند به فینال مسابقات آسیایی راه یافت.
- دیدار مقامات امنیتی افغانستان و ترکیه در حاشیه نشست اکو در تهران.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- پلیس پاکستان عملیات بازداشت مهاجران افغان را در پنجاب آغاز کرد.
- شش سرباز پاکستانی در درگیری با «تی تی پی» در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.
- درگیری بر سر معدن طلا در بدخشان، طالبان فرمانده شورشی خود را به کابل منتقل کرد.
- دیدار معاون عراقچی با والی طالبان در هرات، دو طرف بر گسترش همکاری و روابط اقتصادی تاکید کردند.
- افزایش تنشها میان طالبان و پاکستان، خواجه آصف: طالبان ناسپاس و غیر قابل اعتماد هستند.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- یک عضو طالبان در درگیری در بدخشان کشته شد.
- بن بست در مذاکرات طالبان و پاکستان، اسلام آباد ضمانت میخواهد، کابل میگوید غیرمنطقی است.
- وزیر دفاع پاکستان، طالبان را به نابودی تهدید کرد.
- پلیس طالبان دو شهروند پاکستان را به اتهام دزدی بازداشت کرد.
- خودروی طالبان در پنجشیر هدف انفجار قرار گرفت.
- وزیر اطلاعات پاکستان: طالبان میخواهد مردم افغانستان را به جنگ بکشاند.