وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان خدابنده از وضعیت چند مدرسه و طرح های آموزشی در حال اجرای این شهرستان بازدید کرد.

سفر وزیر آموزش و پرورش به شهرستان خدابنده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان خدابنده از وضعیت یک مدرسه تخریبی در روستای شیخلو با قدمت بالای ۳۰ سال که نیاز به نوسازی دارد بازدید کرد.

احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس در این بازدید گفت: عمر شماری از مدارس این شهرستان به بالای ۳۰ سال رسیده و نیازمند نوسازی است.

وزیر آموزش و پرورش سپس از چندین طرح آموزشی در حال ساخت شهرستان خدابنده بازدید کرد و در جریان روند اجرای این طرح‌ها و نیاز‌های آموزشی منطقه قرار خواهد گرفت.

در ادامه، علی کاظمی در نشست شورای اداری شهرستان خدابنده حضور خواهد یافت و به تشریح برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان خواهد پرداخت.

وی همچنین با حضور در گلزار شهدای شهر قیدار، به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد.

این سفر یک‌روزه با هدف بررسی وضعیت آموزشی شهرستان خدابنده و تسریع در تکمیل طرح های در دست اجرا انجام شد.