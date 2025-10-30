پخش زنده
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بر نقش محوری طرح «سلام» در ارتقاء سلامت اجتماعی تأکید و اظهار کرد: استان اردبیل با ظرفیتهای موجود، پیشرو در اجرای برنامههای اجتماعمحور و محلهمحور سازمان بهزیستی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طاهره رزاق پور در مراسم افتتاح طرح «سلام» در مدرسه دارالفنون اردبیل افزود: این مکانها سرای گفتوگویی از جنس مهر، فضایی سرشار از اعتماد برای ایجاد شبکههای حمایتی محلی و مکانی برای استعدادیابی و پرورش افراد با کمک تسهیل گران آموزشدیده محلی خواهند بود.
وی بیان کرد: مدارس به عنوان پایگاهی برای ارتقای سلامت جسمی و روانی افراد نیازمند، با مشارکت خود مردم محلی، خدمات اجتماعی، پیشگیری و توانبخشی را اجرا خواهد کرد.
رزاق پور به ظرفیتهای تخصصی استان در اجرای برنامههای پیشگیرانه اشاره کرد: استان اردبیل با دارا بودن بیش از ۲۰۰ تسهیل گر آموزشدیده، آمادگی کامل برای همکاری داوطلبانه در اجرای طرح "سلام" در مدارس سراسر استان را دارد.
مدیر کل بهزیستی استان اردبیل با بیان اینکه بالغ بر ۱۰۰ مرکز مشاوره و بیش از ۲۵۰ مشاور تخصصی آماده ارائه خدمات آموزشی در محلات و مدارس هستند تصریح کرد: مشاورین تخصصی سالمندان در حال آموزش هستند تا در چارچوب طرح «سلام» و سرای محوری، به سالمندان خدماترسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه خدمات غربالگری بینایی، شنوایی و بهویژه غربالگری بینایی برای سالمندان، از خدماتی است که در آینده به خدمات طرح "سلام" اضافه خواهد شد، افزود: در طرح "سلام"، سلامت اجتماعی با اتکا به خود مردم، نقشآفرینی خود مردم و در کنار خود مردم تعریف میشود.
در این مراسم، یک دستگاه «خودروی موبایل ون کاهش آسیب اعتیاد» تحویل دستگاه بهرهبردار شد، همچنین درمانگاه و داروخانه شبانهروزی مؤسسه خیریه مهرآفرین خلخال نیز به بهرهبرداری رسید.
بهرهبرداری از کارگاه تولیدی حمایتی تیپ یک، انجمن روانشناسان مراکز مشاوره استان و مؤسسه خیریه یاریگران زندگی، چهار مرکز مشاوره عمومی، رواندرمانی، ازدواج، تحصیلی و تربیتی افتتاح و اهداء ۲۰ سری جهیزیه به جامعه هدف و افتتاح ۷۳ واحد مسکن مددجویی و ۴۴۲ طرح اشتغالی از دیگر طرحهایی بود که امروز با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در استان اردبیل به بهرهبرداری رسید.