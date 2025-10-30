رسیدگی به مناطق کم برخوردار، اولویت شهرداری های خراسان جنوبی

رسیدگی به مناطق کم برخوردار، اولویت شهرداری های خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای سازمان همیاری‌ شهرداری ها، از شهرداری ها خواست اولویت کاری خود را رسیدگی به مناطق کم برخوردار قرار دهند و از شهرداران خواست نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کنند.

هاشمی با قدردانی از عملکرد این سازمان، افزود:سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان جنوبی از مجموعه‌های بسیار موفق استان است و توانسته در حوزه سرمایه گذاری به‌ویژه در بحث ایجاد درآمد پایدار، مرز و صادرات، اقدامات برجسته‌ای انجام دهد.

وی با اشاره به نقش سازمان همیاری در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و پشتیبانی از شهرداری‌ها گفت: حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری این سازمان به‌ویژه در پروژه‌های زیر ساختی و اولویت دار، از محور‌های مهم برنامه‌ریزی استان است و روند موجود باید با سرعت و قوت ادامه یابد.

استاندار با بیان اینکه شهرداری‌ها باید به سمت خودگردانی واقعی حرکت کنند، گفت: شهرداری‌ها زمانی موفق خواهند بود که با استفاده از ظرفیت سازمان همیاری و توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایدار، درآمدزایی مستمر داشته باشند و به معنای واقعی خودگردان شوند.

هاشمی یکی از محور‌های مهم مطرح‌شده در نشست را سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی عنوان کرد و گفت:سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی، ظرفیتی بزرگ برای ایجاد درآمد‌های پایدار شهری است و انتظار داریم شهرداری‌ها این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

وی بر تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی شفاف و اهتمام به حل مشکلات مردم تأکید کرد و افزود: توجه به مطالبات مردمی، فعال بودن میز خدمت و حضور مستمر مدیران در میان مردم برای پاسخگویی، موضوعی اساسی در مدیریت شهری است.

استاندار همچنین به موضوع جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت:بیش از ۸۰ درصد شهرداری‌ها این طرح را اجرا کرده‌اند و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، در همه شهرداری‌های استان، آبیاری فضای سبز از آب شرب جدا می‌شود.

هاشمی افزود: اعتمادسازی و سرعت در پاسخگویی به مردم زیربنای موفقیت شهرداری‌ها و مجموعه سازمان همیاری است و باید با جدیت دنبال شود.