فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: اگر گفتار و اعمال ما خدایی و در مسیر شهدا باشد، در هیچ جنگی مغلوب نخواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در مراسم اعطای درجه سپهبدی شهید رشید به خانواده ایشان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خاصه شهید والامقام سپهبد غلامعلی رشید و فرزند بزرگوار ایشان، شهید حجت‌الاسلام والمسلمین «امین عباس رشید» اظهار کرد: خون پاک این شهیدان آثار و برکات بسیاری دارد.

سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه، امیدواریم کسانی باشند و بتوانند این آثار و برکات را خوب ثبت و ضبط کنند، گفت: اتحاد اجتماعی، همبستگی و انسجام ملی که پیش آمد و بروز و تبلور قدرت دفاعی کشور در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله این آثار و برکات بود.

وی با تاکید به ادامه راه قدسی این شهیدان والامقام، تصریح کرد: اگر گفتار و اعمال ما خدایی باشد در هیچ جنگی مغلوب نخواهیم شد.

سرلشکر عبداللهی در پایان برای شهدای عزیز، به‌ویژه شهیدان رشید علو درجات را از درگاه حضرت احدیت مسئلت نمود و برای خانواده شهدا و به‌ویژه خانواده شهیدان رشید عزت، سربلندی و عاقبت‌بخیری آرزو کرد.

همسر شهید سپهبد رشید نیز در این دیدار، برای رزمندگان، فرماندهان و مبارزان در راه اسلام و میهن آرزوی توفیق کرد و گفت: حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام در تاریخ اثری ماندگار داشته و این شهدا نیز رهروان ایشان هستند و بر همین اساس ماندگار خواهند بود.

وی با بیان اینکه، بالطبع جای خالی این شهیدان به راحتی پُر نخواهد شد، آثار وجودی ایشان را جاری و ساری دانست و اظهار کرد: امروز شهید سید حسن نصرالله در میان ما نیست اما برکات وجودی ایشان ماندگار شده است و انشاالله پیروزی سپاه اسلام را درپی خواهد داشت.

شهید سپهبد «غلامعلی رشید» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در حمله وحشیانه رژیم منحوس صهیونی طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به جمع همرزمان شهیدش پیوست.