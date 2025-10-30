

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرحسینی در تشریح وضعیت جوی پیش‌رو، گفت: ورود این موج جدید منجر به افت دمای محسوس ۲ تا ۵ درجه سانتی‌گراد در پهنه استان خواهد شد و همزمان، پدیده وزش باد غالباً با شدت قابل توجه و پتانسیل خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود.

وی با تفکیک شرایط جوی بر اساس موقعیت جغرافیایی استان، گفت: شرایط حاکم بر مناطق شمالی، وزش باد شدید همراه با افت قابل توجه دما و احتمال وقوع گرد و غبار محلی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان یزد افزود: در مناطق جنوبی پیش‌بینی می‌شود این نواحی با کمترین نوسان دمایی نسبت به سایر نقاط، سردترین مناطق استان باشند؛ آسمان صاف و وزش باد ملایم بر این مناطق حاکم خواهد بود.

به گفته میرحسینی، مناطق شرقی نیز با پوشش نیمه‌ابری مواجه شده و به دلیل وزش باد، احتمال کاهش موقتی دید افقی در اثر پراکندگی گرد و غبار وجود دارد.

وی اظهار داشت: این شرایط تا ساعات اولیه صبح شنبه تداوم خواهد داشت و به شهروندان توصیه می‌شود که در طول این مدت، آمادگی لازم را در برابر تغییرات دمایی و شرایط کاهش کیفیت هوا داشته باشند.