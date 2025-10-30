کاراتهکای ملی پوش قمی مسافر مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ با اعلام کادر فنی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان، مرتضی نعمتی کاراتهکای ملی پوش قم، در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم به روی تاتامی میرود. نعمتی که قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد، ماه گذشته در لیگ جهانی کاراته وان سری A به عنوان قهرمانی رسیده بود. ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۱۶ تا ۳۰ آبان در ۱۹ رشته ورزشی و به میزبانی شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار میشود.