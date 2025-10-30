پخش زنده
دبیر شورای فرهنگ عمومی لرستان در آستانه چهلمین سالگرد شورای فرهنگ عمومی پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام اعظم روانشاد به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرهنگ هر کشور، بستر اصلی حرکت عمومی آن کشور است.
مقام معظم رهبری
در آستانه چهلمین سالروز تأسیس نهاد گرانقدر شورای فرهنگ عمومی و آغاز هفته فرهنگ عمومی، این شورا به عنوان یکی از شوراهای کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی و زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نقشی مهم در هدایت فرهنگی کشور و تقویت همبستگی دینی، ملی و اخلاقی جامعه ایفا میکند.
فرهنگ عمومی، تبلور مظاهر و جوهرههای درخشانی است که شبکهای منسجم از رفتارها، کمالات و بایدهای یک جامعه سالم و پیشرو را در ابعاد مختلف تبیین میکند و بیتردید مهندسی فرهنگی و جریانسازی فرهنگ بهعنوان "هوایی برای تنفس" در مسیر فرهنگ عمومی میتواند اثر بخشتر باشد.
فلسفه تشکیل شوراهای فرهنگ عمومی در کشور تمرکز بر رصد فرهنگ عمومی، احصای آسیبهای فرهنگی و اجتماعی و مطالعه و تحلیل گزارههایی است که میتواند فرصتها و تهدیدات جامعه را از منظر فرهنگ عمومی نشان دهد.
ایام این هفته فرصتی مناسب برای عرضه محصولات، تولیدات فکری و محتوایی و ارائه تلاشهایی است که در خصوص عمومی کردن فرهنگ و نهادینه کردن آن در آحاد و اقشار مختلف صورت گرفته است.
شعار امسال هفته فرهنگ عمومی، «عزت ملی؛ تقویت فرهنگ ایران اسلامی» به درستی بر این حقیقت تاکید دارد که تحقق آرمانهای فرهنگی، تنها از عهده یک نهاد یا دستگاه برنمیآید و همکاری و همافزایی تمامی اقشار جامعه، نهادهای مدنی، خانوادهها و رسانهها را میطلبد.
فرصت را مغتنم شمرده، تلاش دلسوزانه اعضای محترم شورای فرهنگ عمومی استان لرستان را ارج نهاده و پیگیری مجدانه مباحث و مسائل فرهنگ عمومی را از دستاندرکاران و مسئولان این امر خطیر خواهانم؛ و از اصحاب فکر و اندیشه، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه انتظار میرود با تلاش در مسیر رشد یا اصلاح فرهنگ عمومی و تحقق آرمانهای فرهنگی جمهوری اسلامی تحت رهنمودهای رهبری فرزانه انقلاب در کمک به طراحی و سیاستگذاری برنامههای مبتنی بر نیاز واقعی جامعه گام بردارند.
یقیناً شورای فرهنگ عمومی لرستان برای ارتقای فعالیتهای خود به پیشنهادها، دیدگاهها و ایدههای همه عزیزان نیازمند است.
در پایان این هفته را به تمامی اعضای شورای فرهنگ عمومی لرستان و حامیان این شورا تبریک عرض میکنم. امید دارم با برنامهریزیهای دقیق، جامعهای فرهنگی و مقتدر در برابر چالشهای فرهنگی بسازیم و از ارزشهای اسلامی و هویت ملی پاسداری کنیم.