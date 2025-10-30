معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش با همکاری فدراسیون وزنه‌برداری دوره داوری درجه سه کراس‌فیت را به میزبانی کیش برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، متقاضیان برای شرکت در این دوره آموزشی می توانند تا ۱۴ آبان با مراجعه به نشانی portal.iwfir.ir نام نویسی کنند.

دوره داوری از ۱۴ تا ۱۶ آبان برگزار می شود و داوطلبان برای حضور در این دوره نیازمند گذراندن پیش‌نیاز دوره و شرکت در کارگاه ۴۰ ساعته کراس‌فیت در تمامی درجه های این رشته ورزشی هستند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با کارشناس این دوره خانم هاشمیان با شماره ۰۹۱۲۴۸۸۱۱۸۰ تماس بگیرند.