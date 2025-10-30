به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و با حضور تعدادی از پرستاران خیر استان زمینه آزادی ۴۳ تن از زندانیان جرائم غیر عمد مالی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل در آیین آزادی ۴۳ زندانی جرایم غیرعمد و مالی مستمند اظهار کرد: به مناسبت روز میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار زمینه آزادی ۴۳ زندانی جرایم غیرعمد با مبلغ محکومیت ۲۸۰ میلیارد تومان فراهم شد.

یوسف خدادادی، افزود: بر اساس آمار از ابتدای سال جاری، ۲۴۰ نفر از این محکومان با مبلغ بدهی کلی ۶۷۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شده‌اند و این امر حاصل یک حرکت جمعی و خیرخواهانه است که در آن، ۲۸۲ میلیارد تومان به‌صورت گذشت شاکیان و مابقی از طریق کمک‌های مردمی، اعسار و تقسیط بدهی، اعطای تسهیلات و منابع دیگر تأمین شده است.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: اردبیل، به‌عنوان الگوی پیش‌گام فرهنگی در کشور، با اجرای طرح‌ها و پویش‌های مردمی منحصربه‌فرد، زمینه آزادی این تعداد از محکومان مالی غیرعمد را فراهم کرده است.

خدادادی به اجرای طرح هر روستا، آزادی یک محکوم مالی در استان و برای اولین‌بار در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اردبیل در پایه‌گذاری کارهای جدید فرهنگی همواره پیشرو است و تشکیل اولین کمیته بانوان خیر و یا طرح هر مسجد، آزادی یک زندانی و همچنین اختصاص هزینه مراسم اموات و جشن‌های تولد برای کمک به آزادی زندانیان در استان اردبیل جزو اقدامات بی‌بدیلی است که در سطح کشور پایه‌ریزی و به یک طرح ملی برای اجرا در سایر استان‌ها تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: این پویش‌ها با حضور و مشارکت نیکوکاران و اقشار مختلف جامعه برگزار و هدف اصلی آن کمک به آزادی محکومان مالی جرایم غیرعمد نیازمند در کنار نهادینه‌شدن فرهنگ غنی احسان و نیکوکاری در بین مردم استان است.

در انتها از پرستاران حاضر در این مراسم با اهدای لوح تقدیر شد.