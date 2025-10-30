به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌ها، شرایط جوی برای امروز هم نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود.

زارعی افزود:از فردا با افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، علاوه بر کاهش دما، افزایش سرعت وزش باد قابل پیش بینی است که گاهی وزش تندباد به ویژه در مرز شرقی و مناطق مستعد صاحب خیزش گرد و خاک خواهد شد.

وی گفت:در شبانه روز گذشته اسفدن با کمینه دمای ۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و بندان با بیشینه دمای ۳۶ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است؛ نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۶ و ۲۸ درجه ثبت شده است.