«مِسی به رنگ شفق» امروز ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار پخش و فردا ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به زندگی و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، مؤسس و رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی موضوع این مستند است.
شبکه مستند «نردبان» را جمعه هر هفته ساعت ۱۸:۳۰ پخش میکند.
بررسی فیلمهای مستند، معرفی و گفتوگو با مستندسازان و عکاسان برجسته ایرانی و خارجی از حمله بخشهای این برنامه است.
شبکه رادیویی ورزش تا پایان سال ۹ برنامه جدید پخش میکند.
«رخنه» هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۳ بازپخش میشود.
این مجموعه درباره خنثیسازی یک عملیات نفوذ و خرابکاری سرویس اطلاعاتی دشمن در یک نهاد نظامی است.