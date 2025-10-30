به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، مواد ارزیابی جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد و بر این اساس آزمون جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار می‌شود.

مرحله کتبی آزمون جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی شنبه ۶ دی و مرحله شفاهی این آزمون نیز یکشنبه ۷ دی برگزار خواهد شد.

طبق تاکید دانشگاه علامه طباطبائی، شرکت در آزمون جامع نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان این دانشگاه تنها برای دانشجویانی مجاز است که همه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنان ۱۶ و بالاتر باشد.

همچنین دانشجویان داوطلب آزمون جامع دکتری باید گواهی بسندگی زبان خارجی به دانشگاه ارائه داده باشند. در صورت عدم ارائه گواهی زبان، شرکت در آزمون جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.