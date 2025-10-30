پخش زنده
از آغاز برداشت چغندر قند تاکنون ۲۹۳ هزار تن از این محصول از مزارع پیرانشهر برداشت و به کارخانههای آذربایجانغربی تحویل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهرگفت: از این میزان، ۲۲۶ هزار تُن به کارخانه قند پیرانشهر و ۶۷ هزار تُن نیز به سایر کارخانههای قند استان تحویل داده شده است.
عمر علیپور افزود: تاکنون حدود ۳۰ درصد از مطالبات چغندرکاران پرداخت شده و طبق هماهنگیهای انجامشده با مدیران کارخانهها، بقیه مطالبات نیز بصورت مستمر تسویه می شود.
مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر تصریح کرد : پیرانشهر یکی از قطبهای اصلی تولید چغندرقند در آذربایجانغربی است و هر سال سهم قابل توجهی در تأمین مواد اولیه کارخانههای قند استان دارد.
به گفته علیپور امسال سطح زیر کشت این محصول هفت هزار و ۸۰۰ هکتار است که نسبت به سطح ابلاغی هشت هزار و ۴۰۰ هکتاری، حدود ۶۰۰ هکتار کاهش دارد.
علیپور تصریح کرد ۵۰۳ هزار تُن چغندرقند از سطح هفتهزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان نیز سال گذشته برداشت شد که نقش مهمی در تأمین شکر مورد نیاز کارخانههای استان داشته است.
آذربایجانغربی با برخورداری از شرایط مناسب اقلیمی و ذخایر منابع آبی و وجود شش کارخانه قند در شهرستانهای ارومیه، خوی، پیرانشهر، میاندوآب، مهاباد و نقده از قطبهای اصلی تولید چغندرقند و شکر کشور است.