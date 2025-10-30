شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز پنجشنبه هشتم آبان با میانگین ۸۸ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر این اساس، شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۵، پارک زمزم ۵۵، بزرگراه خرازی ۶۰، دانشگاه صنعتی و خیابان میرزا طاهر ۸۶، خیابان فرشادی ۶۵ و ولدان ۹۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۳ و کردآباد ۱۷۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خیابان زینبیه با عدد ۱۰۵ و فیض ۱۱۰ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در رودکی، سپاهان‌شهر و هزار جریب با شاخص ۴۷ و ۳۵ پاک است.

هواشناسی اصفهان اعلام کرد شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.