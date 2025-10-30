به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ با پایان رقابت‌های ورزشی در المپیاد استعدادهای برتر کشور، رده بندی کسب مدال‌ها اعلام شد که براساس آن قم با ۵ مدال طلا، ۴ نقره و ۹ برنز در رده شانزدهم جدول توزیع مدال‌ها ایستاد.

استان قم امسال با ۱۱۰ ورزشکار و ۲۱ مربی در بخش دختران و ۱۶۵ ورزشکار و ۳۰ مربی در بخش پسران، در بیش از ۴۰ رشته ورزشی المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور شرکت کرد.

رشته ووشو با ۴ نشان طلا ، یک نقره و یک برنز بیشترین سهم را در مدال‌های کسب شده استان داشت.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش دختران و پسران کشور برای رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال در رشته‌های مختلف ورزشی از ۲۴ مهر در سراسر کشور آغاز شد و ۳ آبان به پایان رسید.