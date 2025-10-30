نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری دغدغه‌های فرهنگی با اقدام عملی و کاربردی نتیجه بخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی با بیان اینکه باید مقدمه‌ای برای برنامه‌های سازنده و نجات‌بخش فرهنگی باشد گفت: دغدغه‌های فرهنگی با اقدام عملی و کاربردی نتیجه بخش است.

وی افزود: این استان از جمله استان‌های محروم کشور است و گاهی برای دستیابی به نتیجه مطلوب، باید فراتر از رویه معمول حرکت کرد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی و اعتقادی گفت: اساس دنیا و آخرت بر پایه فرهنگ، پاکی و نجابت است و تحکیم این ارزش‌ها، ثبات و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم حضور فعال‌تر افراد در عرصه‌های فرهنگی و معنوی افزود: برنامه‌هایی مانند اعتکاف و زیارت اربعین، فرصت‌های ارزشمندی هستند که باید با کیفیت بهتر و جذب هر چه بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان، از آنها استفاده کرد.

امام جمعه شهرکرد گفت: تقویت پروژه‌های معنویت‌بخش و حضور گسترده‌تر مردم در این برنامه‌ها، درمان درد‌های مزمن جامعه است و همه دستگاه‌های مرتبط باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.