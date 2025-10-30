پخش زنده
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با هدف همگرایی میان دستگاههای مختلف و تقویت عاملیت نوجوانان در حل مسائل کشور «قرارگاه ملی نوجوانی» تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مقداد حسینی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر با اشاره به کمتوجهی سالهای گذشته به دورهی نوجوانی گفت:در حالی که به کودکی و جوانی توجه بیشتری شده، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبهای جدید، تأکید کرده است شورای عالی جوانان به شورای عالی جوانان و نوجوانان تغییر یابد تا سیاستگذاریها این گروه سنی را نیز پوشش دهد.
وی افزود: در همین راستا، حدود بیست روز گذشته قرارگاه ملی نوجوانی تشکیل شده تا دستگاههای مختلف کشور، ظرفیتها و برنامههای خود را برای این گروه سنی همافزا کنند.
حسینی گفت: در دو نشست اخیر این قرارگاه، علاوه بر نهادهای فرهنگی و آموزشی مانند وزارت آموزش و پرورش، بسیج دانشآموزی و کانون پرورش فکری، دستگاههای دولتی و حاکمیتی نظیر وزارت نفت، صمت، بهزیستی و سازمان محیطزیست نیز حضور داشتند.
حسینی با اشاره به نقش این دستگاهها گفت:برخی از نهادها از جمله سازمان محیط زیست اعلام آمادگی کردهاند تا امکانات خود مانند باغهای گیاهشناسی را با تخفیف ویژه در اختیار نوجوانان قرار دهند و وزارتخانههای دیگر نیز برنامههایی برای اردوهای پیشرفت در نظر گرفتهاند.
وی با تأکید بر نقش فراوزارتخانهای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد:این شورا میتواند دستگاههایی را که تاکنون توجه کافی به این حوزه نداشتهاند، به مشارکت دعوت کند تا عاملیت نوجوانان در مسیر رشد کشور تقویت شود.
حسینی از تشکیل قرارگاه استانی نوجوانی در سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، این دورهی سنیِ شکوفا بتواند سهم مؤثری در آیندهی کشور ایفا کند.
هشت آبان ماه ، روز شهادت محمد حسین فهمیده است. او نوجوانی سیزده ساله بود که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید، به همین خاطر این روز به عنوان روز نوجوان و (بسیج دانش آموزی) نامگذاری شد.