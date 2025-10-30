پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارتهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی، کاهش دما و وزش باد در این استان از امروز تا جمعه نهم آبان هشدار زرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به پیشبینی وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط این استان، افزود: از امروز تا جمعه در غالب نقاط با شدت بیشتر در ارتفاعات شمالی رگبار و رعد و برق، وزش بادشدید گاهی گردوخاک (از بعد از ظهر ظهر تا شب)، در برخی نقاط تگرگ پیش بینی شده است.
ایرج مصطفوی افزود: طی امشب و فردا کاهش نسبی دما بین ۲ تا ۵ درجه و احتمال سیلاب و رواناب نقطهای و صاعقه نیز در استان سمنان وجود دارد.
به گفته وی، در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در ترددها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندبادهای لحظهای و کاهش نسبی دما احتمال مخاطره در بخش کشاورزی را افزایش داده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار میرود کنترل و لایروبی شبکه آبراههای استان و جویها، کانالها و آبراهها و دهانه پلها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دامها در ارتفاعات، مهمترین توصیههای هواشناسی محسوب میشود.
وی محکم کردن سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمانهای نیمهکاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازههای گلخانهای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره از جمله توصیههای مهم و پیشگیرانه از خسارتهای احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.