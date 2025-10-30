نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک،کمیجان وخنداب گفت: صنعت لبنیات، کلیدی‌ترین بخش در تأمین سلامت و زنجیره ارزش غذایی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادر قلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، خنداب، کمیجان در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از یک کارخانه صنایع لبنی در اراک گفت: صنعت دامپروری یکی از صنایع ارزشمند و راهبردی کشور به شمار می‌رود که حتی از منظر سرمایه‌گذاری، جایگاهی بالاتر از صنعت نفت دارد.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از سبد تأمین غذایی کشور وابسته به این صنعت است و به‌ویژه در زمینه تولید لبنیات و فرآورده‌های لبنی که نقش بنیادین در سلامت و تغذیه مردم دارد، اقدامات بسیار مؤثری انجام شده است.

ابراهیمی بیان کرد: خوشبختانه در حوزه صنایع تبدیلی مرتبط با لبنیات، پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است. استان مرکزی با ظرفیت بالای تولید شیر، روزانه حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ تن شیر تولید می‌کند و به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد از شیر تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است؛ این مزیت، استان را به یکی از قطب‌های مهم دامپروری کشور تبدیل کرده است.

وی اضافه کرد: پس از تأمین شیر خام، موضوع فرآوری و تولید فرآورده‌های لبنی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این حوزه، کارخانه‌های متعددی فعالیت می‌کنند که این بخش از صنایع تبدیلی، به دلیل ایجاد بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی، نقش کلیدی در زنجیره تولید دارد.

در جریان این بازدید از خط تولید کره این کارخانه بهره برداری شد.

مدیر عامل این کارخانه درحاشیه این افتتاح گفت: با راه اندازی این خط تولید روزانه دو تن کره تولید می شود.