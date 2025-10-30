به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ، مسعود امامی‌یگانه در جلسه شورای سالمندان در استانداری اردبیل، اظهار کرد: جمعیت سالمندی در سطح کشور و استان اردبیل به تناسب شرایط زاد و ولد در کشور رو به افزایش است و این جمعیت نیاز به مراقبت و تأمین مؤلفه‌های سلامت دارد تا شرایط بهتری را در زندگی آنها شاهد باشیم.

وی با اشاره به گسست ارتباط بین نسلی در سطح جامعه افزود: این گسست نسلی آسیب‌های جدی به همراه داشته و شایسته است با طرح‌های الگویی مناسب بتوانیم زمینه ارتباط نسلی و تکریم و احترام بیشتر سالمندان را فراهم آوریم.

استاندار اردبیل به وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان و سالمندان اشاره کرد و گفت: با حمایت همه‌ دستگاه‌ها باید سالمندان از بهترین شرایط زندگی بهره‌مند شده و امکانات رفاهی و بهداشتی، درمانی به همراه انجام سفرهای سیاحتی را مورد توجه قرار دهند.

امامی‌یگانه بازتولید روش‌ها و راهکارهای جدید در خدمات‌رسانی به سالمندان را یادآور شد و تصریح کرد: اقدام بهزیستی در برنامه‌ها و فعالیت‌های محله‌محور می‌تواند بخشی از آسیب‌ها و دغدغه‌ها را در این حوزه برطرف کند.

وی از پیشنهاد احداث دهکده سالمندان در استان استقبال کرد و یادآور شد: قرار است در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری که در استان انجام خواهد شد، ما از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای احداث دهکده سالمندان در استان استفاده کنیم تا در این زمینه نیز برنامه‌ها و فعالیت‌های خوبی به نفع سالمندان انجام شود.

استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: شهر اردبیل به عنوان شهر سالم و دوستدار سالمندان معرفی شد که ضرورت دارد شهرداری امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تردد ایمن و راحت سالمندان و حمل و نقل متناسب با شرایط سالمندان را مهیا کند.

در این جلسه مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: 31 هزار و 29 نفر از سالمندان بالای 60 سال استان اردبیل تحت پوشش کمیته امداد هستند که 25 درصد سالمندان استان را شامل می‌شود.

علیرضا حسین‌نژاد بیان کرد: با نظام بیمه‌‌ای فراگیر می‌توان مشکلات و دغدغه‌های جامعه سالمندان را رفع کرده و در کنار آن، به نیازمندی‌های آنها پاسخ داد.

وی در ادامه اظهار کرد: در مراکز نگهداری سالمندان موضوع غربالگری سلامت سالمندان مورد توجه است چرا که در این طرح فشار خون و دیگر مؤلفه‌های سلامت سالمندان مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

استاندار اردبیل به برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی برای سالمندان و توجه جدی به رفع نیازمندی آنها اشاره کرد و گفت: در مناطق روستایی بیشترین حمایت و همراهی از سالمندان را متناسب با وضعیت آنها نظاره‌گر هستیم.