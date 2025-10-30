از امروز پایگاه فوریت‌های پزشکی نهاوند با هدف ارایه خدمات به بیماران و مصدومان احتمالی ناشی از حوادث به موتورلانس مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر اورزانس ۱۱۵ نهاوند گفت: ورود موتورلانس به نهاوند موجب افزایش کیفی وکمی خدمت به نیازمندان ناشی از حوادث می‌شود.

الله یار فریادرس افزود: در گام اول یک دستگاه موتورلانس به اورژانس ۱۱۵ نهاوند تعلق گرفت که در مرحله بعدی دیگر پایگاه‌ها هم به این دستگاه مجهز می‌شوند.

اوافزود: در حوزه جغرافیایی نهاوند ۸ پایگاه اورژانس ۱۱۵ فعالیت دارند که سالانه به بیش از ۵۰۰ مورد ماموریت اعزام می‌شوند.

فریادرس گفت: از مزایای وجود موتورلانس‌ها در سیستم اورژانس، کاهش زمان رسیدن بربالین بیماران، پوشش بهتر فوریت در معابر پرترافیک و مناطق پرتردد شهری، ارائه خدمات درمانی بهتر و سریعتر به سایر تیم‌های عملیاتی بخصوص در موارد فوریتی مهم و حیاتی، کاهش استهلاک آمبولانس و مدیریت بهتر منابع انسانی است.