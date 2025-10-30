به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر عملیات‌های فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: در راستای تبیین معارف فاطمی و تقویت گفتمان مقاومت و وحدت‌آفرینی، بیش از ۵۰۰ مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان اعزام خواهند شد تا در قالب ۴هزار و ۵۰۰ روز فعالیت تبلیغی، به اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی بپردازند.

حجت‌الاسلام حسن صفری با بیان اینکه ۲۳ عنوان برنامه مصوب در ایام فاطمیه در استان اجرا خواهد شد، افزود: این برنامه‌ها در موضوعات متنوعی از جمله تفسیر و تدبر در آیات قرآن کریم، پویش «جان حیدر»، پویش «طرح ملی زندگی با آیه‌ها»، پویش رسانه‌ای «فاطمیه؛ الگوی حیا و ولایت» در فضای مجازی با رویکرد مقاومت و وحدت‌آفرینی اجرا می شود.

وی گفت:برگزاری دوره‌های آموزشی تدبر در زندگی حضرت زهرا (س)، کارگاه‌های آموزشی خانواده، سبک زندگی فاطمی، تقویت نهاد خانواده، فرزندآوری، کارگاه «زن و مقاومت اسلامی»، محافل و مواکب قرآنی، اعزام مبلغ تخصصی با شعار مقاومت و وحدت‌آفرینی، پویش «هیات نوجوان فاطمی»، برگزاری سوگواره «فاطمیون» با رویکرد مقاومت و وحدت‌آفرینی در دستور کار قرار دارد.

دبیر عملیات‌های فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری محافل قرآنی، طرح «خدمت فاطمی»، کمک‌های مؤمنانه به نیازمندان، پرده‌خوانی فاطمیه، برگزاری رویداد رسانه‌ای تحریم کالا‌های اسرائیلی و معرفی کالا‌های با کیفیت ایرانی، همایش مبلغین و مبلغات فاطمیه و اولین رویداد بین‌المللی نوجوان سفیر خبر داد.