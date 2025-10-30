پخش زنده
در دیدار سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر جوانان و ورزش این کشور بر اهمیت گسترش همکاریهای ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه جوانان و ورزش تأکید شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار «مجتبی دمیرچیلو» سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو با «فرید گایبوف» وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان، در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاریهای دو کشور در حوزههای جوانان و ورزش تبادل نظر شد.
همچنین با توجه به نقش مهمی که جوانان در توسعه جامعه ایفا میکنند و سهمی که همکاری در این حوزه در تقویت دوستی و تفاهم متقابل بین کشورها دارد، در جریان این دیدار به طور ویژه بر اهمیت استفاده از این پتانسیل به شیوهای کارآمدتر تاکید شد.
در این دیدار همچنین در مورد سازماندهی سفرهای متقابل بین وزرای جوانان و ورزش دو کشور و تهیه برنامه همکاری دو ساله در حوزه ورزش بحث و تبادل نظر شد.