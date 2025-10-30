پاکستان حملات تازه رژیم اشغالگر صهیونیستی به نوار غزه را به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تخطی از توافق صلح اخیر دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و ادامه حملات به نواز غزه تلاش‌های جامعه جهانی برای برقراری صلح پایدار و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.

این بیانیه افزود: پاکستان نقض مکرر آتش‌بس از سوی نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی را به‌شدت محکوم می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد برای توقف فوری این حملات و تضمین اجرای کامل توافق صلح غزه اقدام کند.

پاکستان همچنین بار دیگر بر موضع اصولی و دیرینه خود در حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطین مطابق با مرز‌های پیش از ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شریف تأکید کرده و خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای پایان دادن به اشغالگری و نقض حقوق ملت فلسطین شد.