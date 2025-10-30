به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه فراقوه ای پیشگیری و مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز یک اقدام کاملا غیرقانونی و نوعی تجاوز آشکار به حقوق شهروندان محسوب می‌شود گفت: در همین راستا یک سری سازه‌های غیرمجاز در محدوه شهر بیستون با اقدام قاطع دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و شهرداری در همان مراحل ابتدایی تخریب شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: همچنین یک ساختمان غیرمجاز دیگر نیز در محدوده زمین های کشاورزی شهرستان کرمانشاه توسط جهاد کشاورزی تخریب شد.

وی افزود: با نظارت و کنترل های به موقع می‌توان از بسیاری ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات جلوگیری کرد.

نجفی گفت: برخورد جدی با متخلفان این حوزه از اولویت‌های مدیریت ارشد استان، مجموعه دادگستری، دستگاه های نظارتی و انتظامی و ديگر دستگاه های مرتبط است و روند تخریب ساخت و سازهای فاقد مجوز همچنان با قاطعیت دنبال می شود.