پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از تخریب ساخت سازهای فاقد مجوزهای قانونی در حریم شهر بیستون و اراضی کشاورزی شهرستان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه فراقوه ای پیشگیری و مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز یک اقدام کاملا غیرقانونی و نوعی تجاوز آشکار به حقوق شهروندان محسوب میشود گفت: در همین راستا یک سری سازههای غیرمجاز در محدوه شهر بیستون با اقدام قاطع دستگاههای نظارتی و اجرایی و شهرداری در همان مراحل ابتدایی تخریب شد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: همچنین یک ساختمان غیرمجاز دیگر نیز در محدوده زمین های کشاورزی شهرستان کرمانشاه توسط جهاد کشاورزی تخریب شد.
وی افزود: با نظارت و کنترل های به موقع میتوان از بسیاری ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات جلوگیری کرد.
نجفی گفت: برخورد جدی با متخلفان این حوزه از اولویتهای مدیریت ارشد استان، مجموعه دادگستری، دستگاه های نظارتی و انتظامی و ديگر دستگاه های مرتبط است و روند تخریب ساخت و سازهای فاقد مجوز همچنان با قاطعیت دنبال می شود.