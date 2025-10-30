به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که از روز دوم آبان به میزبانی شهر ووشی چین آغاز شده است، دو ملی پوش کشورمان در بخش آقایان و بانوان به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن ۷۴- کیلوگرم آقایان امیرسینا بختیاری در مبارزه اول خود به مصاف فرومپات از تایلند رفت و هر چند یک راند را به این تکواندوکار واگذار کرد، اما در نهایت دو بر یک برنده شد و به دور دوم صعود کرد.

ملی پوش تکواندو کشورمان در دور دوم این مسابقات به مصاف جواد آقایف از آذربایجان رفت و این بار هر دو راند را با برتری پشت سر گذاشت. حریف بختیاری دارنده مدال برنز قهرمانی جهان بود.

بختیاری در مرحله یک هشتم نهایی رو در روی مانیکونه از ایتالیا قرار گرفت و راند اول را به او واگذار کرد، اما در دو راند بعدی پیروز شد و توانست جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کند و مدال برنز خود را قطعی کرد.

ملی پوش تکواندو ایران در نیمه نهایی به مصاف پونتز از برزیل رفت و در دو راند شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

حریف بختیاری در نیمه نهایی مدال برنز المپیک پاریس و نقره قهرمانی جهان در مکزیک را در کارنامه خود دارد.

در وزن ۵۳- کیلوگرم بانوان مبینا نعمت زاده دختر المپیکی و مدال آور ایران در مبارزه نخست خود به مصاف بو حبیب از لبنان رفت و با اقتدار از سد این حریف گذشت به مرحله بعد صعود کرد.

نعمت زاده در بازی دوم خود، برابر مروه دنچل قهرمان جهان از ترکیه دو بر صفر باخت و حذف شد.

رقابت‌های روز پایانی در شرایطی برگزار شد که تیم ملی تکواندو ایران قبل از این توسط مهدی حاجی موسایی به مدال نقره رسیده بود و روز چهارشنبه هم ابوالفضل زندی موفق شد مدال طلا را پس از ۱۰ سال برای ایران به ارمغان بیاورد.