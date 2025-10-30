پخش زنده فینال فوتسال ایران و افغانستان و پخش زنده بسکتبال طبیعت اسلام‌شهر و نفت آبادان از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در جریان رقابت‌های فوتسال زیر ۱۷ سال جوانان بحرین ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ فینال دو تیم ایران و افغانستان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب رقابت‌های فوتسال زیر ۱۷ سال در سومین دوره بازی‌های بحرین ۲۰۲۵، امشب پنجشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ جدال دو تیم ایران و افغانستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

تیم ایران با عملکردی مقتدرانه به عنوان تیم نخست گروه B به مرحله حذفی راه یافت و در نیمه‌نهایی از سد ازبکستان گذشت.

ایران در مسیر صعود خود ۲۸ گل به ثمر رسانده و ۵ گل دریافت کرده است.

پخش زنده بسکتبال طبیعت اسلام‌شهر و نفت آبادان

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های های هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال امروز از ساعت ۱۵:۳۰ دیدار بین دو تیم طبیعت اسلامشهر و نفت آبان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

در جریان بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال، تقابل مستقیم دو تیم طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان امروز پنجشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه «مثبت ورزش» از آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه ۸ آبان با برگزاری هر ۶ دیدار هفته هفتم پیگپری می‌شود.