پخش زنده فینال فوتسال ایران و افغانستان و پخش زنده بسکتبال طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان میشود.
برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب رقابتهای فوتسال زیر ۱۷ سال در سومین دوره بازیهای بحرین ۲۰۲۵، امشب پنجشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ جدال دو تیم ایران و افغانستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میکند.
تیم ایران با عملکردی مقتدرانه به عنوان تیم نخست گروه B به مرحله حذفی راه یافت و در نیمهنهایی از سد ازبکستان گذشت.
ایران در مسیر صعود خود ۲۸ گل به ثمر رسانده و ۵ گل دریافت کرده است.
پخش زنده بسکتبال طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان
در جریان بازیهای هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال، تقابل مستقیم دو تیم طبیعت اسلامشهر و نفت آبادان امروز پنجشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه «مثبت ورزش» از آنتن شبکه ورزش پخش میشود.
رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز پنجشنبه ۸ آبان با برگزاری هر ۶ دیدار هفته هفتم پیگپری میشود.