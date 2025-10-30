معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، گفت: تمام زنان سرپرست خانوار استان اردبیل تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند تا هزینه درمان آنها به حداقل برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سید جواد حسینی در نشست با استاندار اردبیل، اظهار کرد: در حوزه اشتغال یک‌هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی در این استان برای جامعه هدف بهزیستی فراهم آمده و با احداث ساختگاه‌های جدید، احداث نیروگاه‌های سه مگاواتی را با هدف ایجاد فرصت اشتغال برای معلولان سخت اشتغال نظاره‌گر خواهیم بود.

وی افزود: ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بابت اشتغال این معلولان به حساب آنها واریز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود ۶۰۰ نفر در این طرح‌ها فرصت اشتغال پیدا کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در مورد ساخت مسکن برای جامعه هدف بهزیستی استان اردبیل تصریح کرد: ۱۴۰ واحد مسکن تا پایان امسال تکمیل و افتتاح خواهد شد و پرداختی بلاعوض بهزیستی نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

حسینی گفت: تمام زنان سرپرست خانوار در این استان تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند و این شامل شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی و عشایری است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ویلچر مورد نیاز تمام معلولان پشت نوبت تأمین شده و ۱۶ هزار دانشجو و دانش‌آموز این استان از هزینه‌های تحصیلی و حمایت‌های همه جانبه بهره می‌برند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: ما طرح سلام را به صورت پایلوت در استان اردبیل اجرا می‌کنیم تا با همکاری آموزش و پرورش از ظرفیت واحد‌های آموزشی در نوبت عصر برای خدمات‌رسانی بیشتر به جامعه هدف بهره بگیریم.

حسینی از اجرای غربالگری سالمندان و عملیاتی شدن طرح سی. بی. آر در مناطق شهری خبر داد و بیان کرد: اجرای طرح نجات و برگزاری مسابقات محله محور جز برنامه‌ها و اولویت‌های بهزیستی در سال‌جاری خواهد بود.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه یادآور شد: کل جامعه مخاطب بهزیستی محسوب می‌شوند و امروز به صورت فراگیر خدمات ما انجام شده و به صورت ویژه برای هشت میلیون نفر در کشور و ۱۰۲ هزار نفر در این استان خدمات متنوع ارائه می‌کنیم.

حسینی این خدمات را از غربالگری بینایی و شنوایی گرفته تا خدمت‌رسانی به سالمندان و سایر گروه‌ها را یادآور شد و اظهار کرد: مأموریت بهزیستی به رغم محدود شدن ساختارش به ۱۷۰ مورد افزایش یافته و این تنوع خدمات هیچ تناسبی با ساختار، اختیارات و مأموریت بهزیستی ندارد.

وی بهزیستی را مردمی‌ترین سازمان نظام عنوان کرد و گفت: ۲۳ هزار مؤسسه تحت پوشش بهزیستی هستند و ما ماهانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به این مؤسسات پرداخت می‌کنیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: پرداختی یارانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد به این مؤسسات انجام می‌شود ولی سپهر خدمات رسانی این نهاد شکل فراگیر و گسترده‌ای به خود گرفته است.

حسینی از تدوین زیست بوم مشارکت فراگیر بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: ۱۲ راهبرد در این طراحی جامع در نظر گرفته شده که مسئولیت اجتماعی استان‌ها در این راستا است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کمتر از یک هفته در قالب پویشی برای فرزندان مشغول به تحصیل بهزیستی ۲۹۰ میلیارد تومان جمع‌آوری کمک‌های مردمی را نظاره‌گر بودیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: در ۶ ماهه اول امسال بحث کمک‌های مردمی به صورت نقدی و غیرنقدی در این استان تا ۱۹۵ درصد افزایش یافته است.