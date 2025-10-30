پخش زنده
امروز: -
فرماندار کبودراهنگ گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ۳۵۰ برنامه دراین شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،موسوی منور، بسیج را از استوانههای ارزشمند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: محور اجرای برنامهها در هفته مبارک بسیج باید قابلیت جریان سازی رسانهای و روایت خدمت رسانی به مردم را داشته باشد.
او هفته بسیج را فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای بزرگ نظام به مردم دانست و تصریح کرد: مسئولان شهرستان در هفته بسیج با برگزاری ویژه برنامههای متنوع باید در جهاد تبیین با تمام توان وارد عمل شوند.
فرماندار کبودراهنگ ادامه داد: جهاد تبیین و اجرای کارهای فرهنگی را برای نسل جوان ضروری دانست و تاکید کرد: متولیان بسیج دانشآموزی و دانشجویی، دستاوردهای نظام مقدس اسلامی را که در تمام حوزهها مقتدرانه وارد عمل شده است، برای نوجوانان و جوانان اطلاع رسانی و آگاه سازی کنند.
سید ایوب موسوی منورافزود: دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، رزمندگان دفاع مقدس، افتتاح پروژههای بسیج سازندگی با هدف ترویج روحیه ایثار و شهادت در بین جوانان را میتوان از جمله برنامههای پیشبینی شده این شهرستان در هفته بسیج برشمرد.