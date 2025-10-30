آتشِ سحرگاهی، قبل از خورشید؛ جنگل‌های «زرانگوش» را روزِ روشن کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سعید شهبازی با بیان این که سهل‌انگاری انسانی موجب بروز این حادثه شده است، اظهار کرد: این آتش‌سوزی از سحرگاه رخ داده و کوشش برای مهار آن ادامه دارد.

وی افزود: آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده محیط زیست است و نیرو‌های عضو ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام در محل آتش سوزی مستقر هستند.

شهبازی ادامه داد: حجم خط آتش گسترده است و با وجود پوشش علفی متراکم و شیب تند، نیرو‌های عضو ستاد مدیریت بحران و همیاران و تشکل‌های زیست محیطی در حال مهار آن هستند.

بالغ بر ۱۴۳ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان ایلام را مناطق حفاظت شده تشکیل داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده که منجر به تخریب بیش از یک‌هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی شده و این در حالی است که تعداد آتش‌سوزی‌های سال گذشته از ۱۰۰ مورد نیز فراتر رفت.

در مقابل ۲۰ مورد از آتش‌سوزی‌های سال جاری در مناطق حفاظت شده استان روی داده است.

براساس برآورد کارشناسان، خسارت مستقیم ناشی از سوختن هر هکتار جنگل بیش از یک میلیارد تومان است و بر این اساس، زیان اقتصادی آتش‌سوزی‌های امسال ایلام تاکنون از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که بدون محاسبه ارزش خدمات زیست‌بومی از دست‌رفته، برآورد شده است.

به گفته مسئولان، با تکمیل و انتشار «اطلس ملی ارزش‌گذاری خدمات زیست‌بومی» تا پایان امسال، ابعاد دقیق خسارت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی این آتش‌سوزی‌ها شفاف‌تر خواهد شد.