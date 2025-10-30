به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این نشست علمی در سه بخش سخنرانی‌های علمی، ارائه مقالات پژوهشی و کارگاه‌های آموزشی به بررسی این مشکل در استان پرداخت.

این نشست علمی با هدف ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های علمی، اجرایی و قضایی در مسیر پیشگیری از خودکشی و ارتقای سلامت روان اجتماعی برگزار شده.

در حاشیه این رویداد نمایشگاه کتاب و پوستر‌های پژوهشی با موضوعات «روان‌شناسی پیشگیرانه»، «رفتار‌های پرخطر در نوجوانان»، «نقش خانواده در تاب‌آوری روانی» و «نوآوری‌های فناورانه در سلامت روان» برپا شد.

در این نشست علمی همچنین ۲۰ مقاله ارائه شد.