

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در حاشیه برگزاری دومین همایش سراسری مدیران متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک در یزد، به تشریح آخرین وضعیت تأمین دارو در کشور پرداخت.

معاون وزیر با اشاره به فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی بین‌المللی گفت: سازمان غذا و دارو با رویکرد پیشگیرانه، ذخیره‌سازی گسترده‌ای از تجهیزات پزشکی و دارو‌های اساسی را از ابتدای سال تاکنون به انجام رسانده است.

پیرصالحی افزود: دارو‌های اساسی و حیاتی کشور در وضعیت پایدار و قابل اطمینان قرار دارند و مردم نباید نگران کمبود دارو باشند.

وی همچنین به موفقیت در حل مشکلات مربوط به انتقال ارز و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی اشاره کرد و افزود: با توجه به تهدیدات بین‌المللی، ذخایر استراتژیک کشور در حوزه دارو‌های حیاتی در سطح مطلوبی قرار دارد. اگرچه امکان ذخیره‌سازی تمام دارو‌ها وجود نداشت، اما دارو‌های ضروری شناسایی و خریداری شده‌اند و اطمینان می‌دهیم که تأمین دارو‌های حیاتی مردم بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان، هدف از برگزاری این همایش در یزد را حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه‌های دارو‌های گیاهی، مکمل‌ها و شیرخشک دانست و اظهار داشت: در حال حاضر، در زمینه تأمین این فرآورده‌ها نیز مشکلی وجود ندارد و چرخه تولید با قدرت در جریان است.