به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه ۹ آبان به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۶ در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز می‌شود.

همچنین مسابقه دو تیم پیکان تهران وفجرشهید سپاسی در این هفته نیز روز شنبه ۱۰ آبان به جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس آغاز می‌شود.

ساعت این دو مسابقه با درخواست تیم‌های میزبان و موافقت سازمان لیگ و تیم‌های میهمان و به منظور پخش زنده تلویزیونی از شبکه ورزش تغییر کرد.