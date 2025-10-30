به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر بختگان گفت: دوره تخصصی پایه حمایت‌های روانی و اجتماعی با حضور ۲۸ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

بشیر محمدی افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با موضوعاتی مانند شرح وظایف اجتماعی و ضرورت‌ها، آشنایی با علائم و نشانه‌های آسیب روانی و گروه‌های مختلف، سلامت روانی آسیب دیدگان، سلامت روانی امدادگران و مدیران، واکنش و اختلالات روانی آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر بختگان بیان کرد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که نمره قبولی را کسب کنند گواهینامه تخصصی داده می‌شود.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.