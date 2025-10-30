پخش زنده
بمناسبت هفته پدافند غیرعامل نمایشگاه تجهیزات و توانمندیهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر در صومعهسرا گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نمایشگاه تجهیزات و توانمندیهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر بمناسبت هفته پدافند غیرعامل نمایشگاه در صومعه سرا برپا شده است .
دراین نمایشگاه تجهیزات امدادی و پزشکی ، نجات مصدومین در کوهستان ، سیلاب و تجهیزات ارتباطی و آموزشی اعضای بدن به معرض نمایش گذاشته شد و گروههای امدادگر نحوه امداد و نجات مصدومان حوادث را بصورت عملی اجرا کردند.
این نمایشگاه تا ۱۴ آبان ماه برای بازدید علاقمندان دائر است.