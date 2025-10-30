پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: به برکت انقلاب و مردم، تفکر عدالت طلبی و موج بیداری اسلامی در جهان ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با دانشآموزان بسیجی با گرامیداشت یاد شهید فهمیده گفت: به برکت انقلاب و مردم، تفکر عدالت طلبی و موج بیداری اسلامی در جهان ایجاد شده است.
آیت الله عبادی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی عدالت را برای همه جهان میخواهد و هیچگاه آغازگر جنگی نبوده است.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی ما صراحتاً عنوان شده نه به کسی ظلم کرده و نه اجازه میدهیم کسی به ما ظلم کند گفت:در جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی که راه انبیاست به دنبال ظلم و جنایت و آدم کشی نیستیم بلکه در مقابل آدم کشها ایستادهایم.