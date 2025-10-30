پخش زنده
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: «طرح زیست آیات قرآن» در دوره اخیر با مشارکت حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم استان، معادل یکچهارم جمعیت اردبیل، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل حجتالاسلام قاسم جعفرزاده، در همایش «بازخوانی پیام مقام معظم رهبری در یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم» که در سالن شهدای مدافع حرم برگزار شد، اظهار کرد: چهار محور اصلی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقشه راه تمامی کنشگران عرصه فرهنگ و معارف دینی است.
وی با اشاره به محورهای چهارگانه مورد تأکید مقام معظم رهبری افزود: حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی با درنظرگیری نقدهای دلسوزانه، حفظ عزت و آبروی کشور و ملت که تکلیفی بیاغماض برای گویندگان و اصحاب قلم و نخبگان است، هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی که وظیفهای همگانی بهویژه برای روحانیت است و همچنین حفظ سود، شعور و شوق انقلابی که وظیفه یکایک ما بهویژه جوانان است، از جمله این موارد به شمار میرود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه این چهار محور در استان اردبیل باقوت دنبال میشود، یادآور شد: ما در استان افتخار میکنیم که در «طرح زیست آیات قرآن» در دوره اخیر، شاهد مشارکت حدود ۳۰۰ هزار نفر، معادل یکچهارم جمعیت استان بودیم که این امر، ناشی از ایمان، باور، روحیه انقلابی و جهادی مردم این دیار است.
حجتالاسلام جعفرزاده در پایان، این نشستها را فرصتی برای تبیین، روشنگری و تعامل مسئولان فرهنگی و دینی با مردم و خادمان اهلبیت عصمت و طهارت دانست و ابراز امیدواری کرد: خدای متعال به همه ما توفیق سربازی مخلصانه و مجاهدانه در افق مهدویت را عنایت فرماید.