

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق، با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: تنبلی چشم یکی از شایع‌ترین اختلالات بینایی در رده سنی زیر شش سال است که اگر به‌موقع تشخیص داده شود، کاملاً قابل درمان است؛ اما بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری از جمله کاهش شدید بینایی یا حتی نابینایی را به همراه داشته باشد.

رنجبر افزود: این طرح غربالگری به‌صورت رایگاندر مراکز جامع سلامت شهرستان بافق اجرا می‌شود و از تمامی والدین تقاضا داریم با توجه به اینکه سلامت ظاهری چشم لزوماً نشان‌دهنده بینایی سالم نیست، برای اطمینان از سلامت بینایی فرزندان خود به مراکز سلامت مراجعه کنند.

رئیس اداره بهزیستی بافق هم گفت: در شهرستان بافق حدود سه هزار کودکواجد شرایط برای پایش بینایی هستند.

تشکری از والدین خواست تا با جدیت بیشتری سلامت چشم‌های کودکان خود را پیگیری کرده و آنان را جهت انجام بررسی‌های تخصصی به پایگاه‌های بینایی‌سنجی مراجعه دهند تا از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود.